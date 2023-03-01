中國美國商會（AmCham China）1日發布2023年度的《中國商務環境調查報告》，過半數受訪美商表示，中國大陸已不再是其首要或前三大的投資目的地，創下該調查有史以來最大升幅。

美國之音報導，根據報告，多數美商不打算撤出中國市場，但他們對去年的營收和獲利、中國大陸的經濟、投資和營商環境的前景，甚至美中關係的未來走勢，都瀰漫著悲觀情緒。

根據最新發布的《中國商務環境調查報告》，僅45％的受訪美商還將中國視為首要或前三大的投資目的地，創該調查25年以來最大跌幅。換言之，不再優先投資中國或只將中國視為眾多投資目的地之一的美商比例，已升至史上新高、總計55％。

位於北京的中國美國商會會長哈特（Michael Hart）於1日的記者發布會上表示，這代表在陸美商對投資中國的熱度有所冷卻。

哈特說，一年前，60％的受訪美商表示，中國是首要或前三大的優先市場，但今年，這個比例已跌至只有45％。哈特解釋，這背後的因素很多，有三年疫情和嚴厲封控的衝擊，也有美商人員商旅出行困難、供應鏈中斷的挑戰、以及整體商業氛圍的低迷等影響，讓中國不再是多數美商心目中的最優先市場。

在此前提下，該報告進一步發現，過半受訪美商投資中國的意願也首度下滑，高達46％的受訪美商表示，他們今年沒有在大陸擴張的計劃，甚至有9％的受訪美商打算縮減今年的在大陸投資。高達45％的美商認定，中國的投資和營商環境持續惡化，此一比例相較於往年12％至21％的水準也高出許多。

受到封控的衝擊，68％的受訪美商預估，其公司2022年的營收可能較2020年的水準持平或下跌，54％企業表示，2022年可能出現虧損或只能達到損益兩平。

哈特說，多數美商反應，基於在中國的供應鏈受到疫情和封控的影響而時有斷鏈，他們為了分散風險，已經開始投資其他國家，建立替代產線，也因此，他們對中國的整體信心開始下降，尤其二十大後，中國政府動輒大談要打造各行業內的「隱形冠軍」中企，讓美商對中國持續開放、歡迎外資的承諾，出現質疑。

該調查顯示，65％的受訪美商表示不確定中國是否會進一步對外資開放。另外，49％的會員企業認為，相較前一年，他們在中國大陸更「不受歡迎」，該比例在消費行業更高達56％。

不過，當被問到最受爭議的問題「是否要撤出中國」時，高達74％的受訪美商都表示會持續深耕中國市場，只不過有12％的美商表示已開始將製造或外包業務移出中國，另有12％的美商則還在考慮轉移，此兩題問卷答案佔比的加總為24％，較去年調查增加了10個百分點，美國商會表示，這將是未來值得持續觀察的警訊。