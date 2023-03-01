去年在俄烏戰爭、通膨升溫、美國暴力升息、疫情等多方不利因素之下，金融業獲利慘淡，除了銀行業逆勢成長，保險業在防疫保單之亂下整體虧損186億元，銀行、保險、證券合計稅前盈餘剩下4,798.43億元，比2021年大賺超過9,300億元的佳績來看幾乎腰斬。但金管會認為整體來看，「銀行中介功能運作良好、證券市場穩健、保險業發展具前景。」

為促進金融產業永續發展，並兼顧金融市場穩定及金融消費者權益，金管會指出將持續鬆綁法規開放業務，積極推動金融創新，提升資本市場效能及公司治理文化，其中首要工作是「提升金融穩定與韌性」，將有五大重點推動。

一是辦理銀行監理壓力測試。鑒於去年以來全球經濟金融情勢不確定性升高，金管會規劃辦理「今年本國銀行監理壓力測試」，以瞭解本國銀行之風險承擔能力。二、督促保險業確實評估商品風險。為強化保險商品風險控管機制，金管會研議修正「保險商品銷售前程序作業準則」，將風控人員納入商品簽署人員並明定其應負責範圍，並強化保險商品風控機制。

三、推動保險業接軌IFRS 17。為推動保險業2026年順利接軌IFRS 17，正研修「保險業各種準備金提存辦法」及「保險業財務報告編製準則」等相關規定，並督導保發中心依接軌準備工作時程，持續協助業者積極因應。

四、建立期貨市場立即刪單機制。金管會將督請期交所建立期貨市場斷線未成交委託單立即刪單機制，避免網路斷線可能產生鉅額損失之交易風險。

五、建立永續資訊內控規範。金管會持續督導證交所及櫃買中心推動上市(櫃)公司建立永續資訊管理之內部控制制度，並預計於今年第四季完成檢討修正內控制度處理準則。