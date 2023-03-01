灰狼砸下重本組成的「雙塔」唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）不幸被外界言中，本季沒能打出預期的戰果，32勝32負暫居西區老八。現在外界已有傳言，灰狼可能會在球季結束後賣出唐斯，至少除了灰狼以外的球隊是這麼希望的。

其他球隊已經開始談論交易唐斯的可能性，大家盯著看灰狼什麼時候會把唐斯擺上交易台。唐斯目前是頂薪合約5年1.58億美元，他下一季的薪水是3600萬美元，然後他去年7月簽了超級續約4年2.24億美元，所以他在2024-25球季估計是5000萬美元年薪，最快到2027年才有球員選項可重簽。

美媒《The Athletic》記者Jon Krawczynski在播客節目說，灰狼還捨不得放棄唐斯，「我跟球團裡的幾個人談過，他們每個人都相信唐斯，只要唐斯傷癒回歸，愛德華茲（Anthony Edwards）、戈貝爾、唐斯的組合還是可以成功的，總教練芬奇（Chris Finch）、總裁康奈利（Tim Connelly）都這麼認為，他們絕對沒有計畫要賣掉唐斯。」

唐斯本季小腿受傷，只出賽21場，平均20.8分、8.2籃板都是近年較差的狀態，他預計在3月中回歸。戈貝爾是灰狼4支首輪選秀籤（3支未保護）向爵士換來的，雖然他表現比前幾季下滑，但灰狼還不會這麼快就放棄這個組合。