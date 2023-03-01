南韓國稅局近日針對公眾人物進行大規模稅務調查，像《女神降臨》漫畫家貓咪、影帝李秉憲、權相佑等人均面臨逃漏稅的指控，如今就連第一美女金泰希也爆出被國稅局盯上，需繳交至少1億韓元(234萬新台幣)的追繳金，對此，經紀公司親上火線回應了。

綜合韓媒報導，金泰希2018年買入市值42億韓元(約9837萬新台幣)首爾龍山區高級公寓，2021年7月該處卻變成待過10年的經紀公司「LUA娛樂」(現更名:Lua Asset)地址，而據悉這間公司是親姊所創立的，且金泰希仍是所有人，因此在2021年被國稅局懷疑，是利用法人名義買房，藉以逃稅。

對此，現在的經紀公司StoryJCompany表示，金泰希確實受過稅務調查，但原因和房地產無關，純粹是她從LUA娛樂跳槽到新經紀公司後，有一筆廣告代言費較晚入帳，導致國稅局認定該筆報酬屬於個人收入，才會要求她補齊稅款，而金泰希已如實配合，強調並未發生任何不光彩的事情。

據悉，韓國國稅局的這波稅務調查名單中，共有84位明星、運動員、Youtuber等高收入族群，其中就包括金泰希，據了解，她的高級公寓若以法人名義購屋，稅金僅有10%到25%，但若以個人名義買房，則會被課到45%稅金，金額有不小的落差，近期許多名人處理財產，疑似均利用這類手法逃稅，掀起不小的騷動。