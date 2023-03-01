57歲男星董至成，2020年和結縭22年的妻子離婚，當時被離婚的他，百思不得其解離婚主因，近日他上節目難得談起此事，也解釋和前妻離婚的真正原因，並自爆曾養酒店小姐8年。

董至成近日在節目《11點熱炒店》透露，在他婚前還單身時，因為工作的關係，經常要到酒店喝酒應酬，久而久之就認識裡面的小姐，而他也因此包養一個小姐8年，希望她能從良，結果對方每天在家等他，更誇張的是還主動搬來同居，「我的惡夢也就從此開始了」，兩人也分分合合多次。

後來，董至成希望兩人好聚好散，女方也交了新男友，他還幫酒店小姐和她男友付房租1年，結果對方還傳訊息告知「她已經結婚，而且生活美滿，不要再打擾她了。」

此外，董至成也說到和前妻離婚原因，他坦言自己不該去北漂，「遠距離我的確沒辦法Hold住」，當初疫情爆發時，他趕緊趁北京封城前飛回台灣，「回來後我的婚姻就finish了」。

董至成解釋，本來結婚後他就喝酒了，「因為我結婚了，我有正常家庭了」，但到大陸後，又開始喝酒應酬，讓前妻相當不諒解，甚至認為他去大陸工作只是想喝酒的藉口，因此在他自己為是和前妻的不滿下，結束了婚姻。

而董至成最後被CUE和前妻喊話，他也坦言再多的言語或抱歉，也可能挽不回她所做的決定，「希望好好顧好自己，然後注意自己的健康，妳要更保重。」