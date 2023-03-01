大陸觀察者網報導，華為與小米兩家巨頭公司近期專利糾紛引發關注。根據《中國知識產權報》第2版刊發的《重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告》，華為提出共四項專利被小米侵權。

觀察者網報導，對此，接近小米的人士表示，雙方就專利許可積極談判；中國的智慧財產權保護制度提供了多元化的解決機制，包括行政和司法調解。通過第三方的調解機制解決許可問題是行業慣例；華為和小米雙方均認為智慧財產權許可和合作有利於促進創新和公眾利益，並認為調解是幫助達成許可的一種有效管道。雙方在繼續積極談判的同時，尋求利用多元化的調解機制，協助雙方達成協定。」

根據公告顯示，大陸國家知識產權局受理了華為提出的小米侵犯其四項專利的案件，涉及糾紛的四個專利名稱分別為「發送控制信令的方法和裝置」，「載波聚合時回饋ACK／NACK資訊的方法、基站和用戶設備」，「一種獲取全景圖像的方法及終端」，「一種鎖屏方法及移動終端」，立案時間為2023年1月17日。

這並非華為在專利方面的首次維權。企查查資訊顯示，去年10月，華為技術有限公司新增開庭公告，案由為侵害發明專利權糾紛，被告為亞馬遜公司、亞馬遜服務公司、亞馬遜資訊服務（北京）有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司、仁寶電子科技（昆山）有限公司等。

此前在2022世界設計之都大會開幕式上，華為常務董事、終端BG CEO餘承東在演講中也曾表達過對專利被侵權的不滿：「在很多行業，尤其中國的一些企業，他們在抄襲我們的設計。包括我們的一些專利，大家用了也不給我們付專利費，直接用，然後還講成是他們自己的專利，甚至有些東西是直接抄。」

2022年4月，華為心聲社區披露《專利許可業務彙報》會議紀要，其中強調，要構建合理的價格基準，讓產業界公平合理地使用華為的專利技術，在獲得適當的研發回報的同時，也有利於華為在國際社會奠定創新者形象；華為使用了別人的專利，也要合理付費，這樣就在全世界建立起了有利於創新的智慧財產權價值觀和土壤。

紀要還指出，專利收費不能為了收費而收費；也不能要得太低，要得低了，就遏制了整個社會的創新，沒人願意再投入研發了。而收費不是最終目的，最主要的是通過溝通和談判，理清雙方的關係。

每年高強度的研發投入，華為擁有豐富的專利資源。華為2021年財報數據顯示，華為在全球共持有有效授權專利 4.5萬餘族（超過 11 萬件），90％以上專利為發明專利。另外，華為在中國國家知識產權局和歐洲專利局 2021 年度專利授權量均排名第一，在美國專利商標局 2021 年度專利授權量位居第五。

世界智慧財產權組織發布報告指出，中國華為技術有限公司仍然是迄今為止最大的申請人，在2022年公布了7689件。

另據媒體報導，華為曾披露，公司2022年獲得的專利收入將連續第二年超過其支付給其他公司的專利費用。