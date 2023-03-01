111學年度UVL大專排球聯賽公開男、女子組一級複賽，28日續在彰化師大較勁，地主彰師大今年因為有3位傷兵高掛免戰牌，打得有點辛苦，也給了大一新人陳恩得立功的機會。

綽號「阿得」的陳恩得國中是乙級隊伍球員，高中進入UVL名校豐原高商程度上要跟上有甲級經驗的隊友遇到困難，高二初征HVL又陷入低潮，差點被踢出12人名單的陳恩得，歷經「成長痛」洗禮後進階，去年3月榮膺110學年度HVL高中排球聯賽最有價值球員，幫助豐原高商重返榮耀、拿下隊史第11冠。

一路走來，陳恩得很感謝后里國中啟蒙老師周承禹、豐商教練莊世賢和彰師大教練邱金治，及低潮時鼓勵他的吳睿杰等學長，今年他首披企排聯賽太陽神戰袍也獲益良多，「讓我學習到如何更細膩的處理球，穩定度也提升。」

大一就站上先發，彰師大教練邱金治說：「副攻手不夠高本是球隊的罩門，190公分高的『阿得』剛好補上，他的優勢是打點多變，不好攔。」學長「焦焦」焦璿誠也鼓勵陳恩得：「你的打點、高度都有，失誤後不要想太多，往前看就對了。」