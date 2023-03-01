桃園市有名擔任社區的保全，因看見1名到警衛室拿中秋禮金的18歲女子身材窈窕，竟起了淫念，直接在警衛室對女子摸臀、揉胸，並且還帶進警衛室廁所伸手進內衣裡摸胸，並指侵得逞，事後，保全還塞了100元給女子，疑似要女子別張揚；一審法院依強制性交罪，判處保全3年6月，保全不服提上訴，二審保全和受害女子達成和解，賠償25萬元，法官改判2年6月，可上訴。

依據判決書記載，一名72歲黃姓男子在桃園市1處社區擔任保全，110年2月晚間9時許，有名18歲女住戶獨自前往警衛室要領取中秋禮金1千元，與摸彩券時，黃男竟然見女子身形窈窕起了色心，對女子摸臀又伸手進內衣摸胸，隨後，黃男要求女子去警衛室廁所，黃男又在廁所對女子揉胸，並且指侵得逞，事後，黃男給了女子100元作為補償。

女子於案發後，將受辱的狀況告訴同學與母親，女子父母便當場對著黃男質問，但卻見黃男支支吾吾，隨後，女子也去醫院驗傷，並且在內衣採集到黃男的DNA，且女子在警訊、偵訊、以及審理時的描述都無明顯瑕疵，若女子非親身經歷、記憶深刻且難以抹滅，難憑空杜撰。

桃園地院審理時，黃男坦承犯案，但又改口否認，他辯稱看到女子來警衛室，一時衝動便在警衛室裡隔著女子衣服摸胸部，但是他認為在警衛室不方便，便和女子一前一後走去警衛室的廁所，在廁所時是伸手到女子衣服裡面摸胸部，僅隔著外褲摸下體，否認有指侵的行為。

一審法院判黃男利用社區保全職務機會，對社區女住戶的犯行，依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年6月，黃男不服提出上訴，高院審酌黃男與女子達成和解，賠償25萬元，求得女子與法定代理人原諒，黃男犯後已辭去保全職務，坦承犯錯也有悔恨，改判強制性交罪有期徒刑2年6月，可上訴。