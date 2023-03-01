高雄一批無人機業者1日下午至路科抗議政府推動無人機的檢驗政策擾民，並批評政府沒有推出配套措施。民航局長林國顯說明，進口或國內製造廠是由型式檢驗為主，不是一機一測，先以25公斤以上法人使用的無人機做執行，目標是全面納管，但會依階段來推行。

高雄路竹電信技術中心總部大樓無人機資安聯合驗測實驗室下午舉行揭牌儀式，數位部部長唐鳳、民航局局長林國顯等人出席。業者在場外舉牌抗議政府的無人機政策荒唐。

唐鳳接受媒體訪問時說，這位為了協助廠商獲得安全上的規範，在國際或民航局的飛安資安不會因為GPS而被干擾起降，或因為軟體有漏洞、因為訊息傳送而發生故障，要確保無人機可以緩緩降落，不會造成危害。

至於業者陳情檢測費用高達45萬元新台幣與檢測麻煩？民航局說，這分成進口製造與使用，從源頭管理，在行政院與各部會討論時，也是從製造廠開始，並非一機一測，以型式審驗為主。進口商也一樣。25公斤以上的無人機要做型式審驗。業者可以根據項目挑選檢驗的內容。

此政策是要防止大陸機種？民航局澄清，這是業者所擔心的，包含資訊有無外泄、通訊涉及敏感或被駭客盜取等，其次，無人機在空中做偵蒐或執行任務時，在操作軌跡上是必須受到信賴的。如果在過程中被有心人士擷取，或用假造的GPS來引導無人機做非法的行為，並非政府樂見。希望所有無人機的產品都符合安全上的使用，確保資安。