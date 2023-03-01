新北市長侯友宜何時表態參選2024總統引各界揣測，前立委郭正亮2月28日曾表示，會影響侯友宜表態時間有兩點，一是賴清德民調起來，二是想讓郭台銘在黨內初選自己退場。媒體人朱凱翔今(1日)在《麥玉潔辣晚報》節目指出，賴清德民調若急速往上升，侯友宜也許要被迫表態，但能否因此化解賴的民調上升則是邏輯誤區。一可能性是賴宣布參選後會主導中央性議題，侯如果再講些不著邊際的話，兩人民調差距可能會縮小。

「賴清德現在民調突然起來的可能性，看不出來啊！」朱凱翔表示，1、2月份做總統民調，都可以把它想成是坐在牌桌上玩21點，這都是第一張牌、第二張牌而已，還看不出個所以然，所以大家也不用對現在的民調太上心、太走心，覺得誰誰誰民調下滑或上漲了，還不到最後兩、三張牌的時間點，民調大家就關心一下，沒有那麼重要。

朱凱翔提到，郭正亮所說的一個特殊狀況，就是賴清德的民調很急速地往上升，侯友宜也許就因此要被迫表態。但這在邏輯上會出現一個誤區，就是賴清德總應該會有什麼原因民調往上升吧？那個造成賴清德民調上升的原因，可不可以因為侯友宜宣布參選，去化解那個原因呢？如果不行的話，那侯友宜也沒有必要提早參選吧？賴清德民調上升應該是某個事件的「果」，它不是「因」。

「照現在這個狀況，我覺得侯友宜應該就走自己的節奏。」朱凱翔指出，但其中還是有兩個可能性，第一個可能性，相信他身邊會有人覺得說，民進黨快的話3月底，慢的話4月中，候選人就會出來了，到時候大家每天就會追著他問，然後賴清德可能會主導一些中央性的議題。那你總不能還繼續講一些不著邊際的話，久而久之民眾可能會厭煩。如果賴清德表現再不錯的話，就有可能造成兩人之間民調差距的縮小。而另一情況就是繼續拖。