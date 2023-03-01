吃羊肉爐差點出人命！一名女網友表示，男友最近因為腳傷引發蜂窩性組織炎，看完醫生後，天氣突然變冷，她們決定吃羊肉爐暖暖身子，而老闆見到男友腳傷時，突然提醒「別吃太多羊肉」，只不過兩人沒有特別放在心上，結果男友半夜痛到睡不著，還一度無法呼吸，緊急送到急診後，醫師說：「再晚一步就沒救了」。

「真的沒有在開玩笑！」原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，男友日前工作時不慎被刀片割到腳，起初以為並無大礙，只有簡單塗抹藥膏，但隔天睡醒發現，男友的腳部嚴重腫大，急診室醫師甚至一看就斷言是蜂窩性組織炎，「當下聽到都傻了」。

原PO表示，當天入夜後天氣變冷，她因此約男友去吃羊肉爐，結果一進到店內，老闆就發現男友走路一跛一跛，連忙提醒：「腳痛不要吃太多羊肉」，但原PO和男友以為對方只是在開玩笑，並沒有放在心上。

未料，吃完羊肉爐後，男友半夜腳痛到睡不著，甚至還沒辦法呼吸，嚇得原PO連忙打電話叫救護車，「醫生說再晚幾步就沒救了，問我有沒有吃羊肉跟內臟類，我才知道老闆不是在開玩笑」。

中醫師陳穎寬曾在臉書發文指出，薑母鴨、麻油雞及羊肉爐等美食，多吃容易讓人燥熱，建議若傷口尚未癒合或是正在發炎，應盡量避免，例如：產婦子宮陰道撕裂傷、車禍意外或手術造成的大傷口。此外，若有「異位性皮膚炎、感冒、喉嚨發炎、咳嗽、口瘡」等症狀，也最好少碰這類食物。