藝人郭彥均體校出身，曾拿下全中運金牌，他與雙胞胎弟弟郭彥甫曾組團體2moro，後來兩人往節目主持發展，帥氣外型獲得許多觀眾喜愛，近年郭彥甫轉往藝術領域發展，郭彥均則繼續主持，他2019年起與莎莎搭檔主持《WTO姐妹會》，近日他曬出背影照喊「再好的時光也不會有那一段不會結束的時光」，令人猜測是否節目有變數，對此郭彥均也迅速解釋。

郭彥均自2019年起與莎莎搭檔主持《WTO姐妹會》，今（1日）他在社群平台曬出攝影棚背影照，寫下「再好的時光也不會有那一段不會結束的時光，謝謝這麼一段不短時間的陪伴，有你很好，有新的會更好，新的開始…敬請期待，2023/3/1」，背影照加上文字不免讓人猜測是否節目有了變數。

郭彥均今日在臉書發文。（圖／郭彥均facebook）

《WTO姐妹會》粉絲專頁也在臉書預告：「今天你有全新的開始嗎？WTO姐妹會有喔！因為我們換新景啦，（3月開始我們的節目很不一樣喔）」，貼文底下有粉絲疑惑「有沒有換主持人？」、「主持人換了嗎？」，令人猜測是否將換節目班底。詢問後郭彥均向《中時新聞網》表示：「沒有啦，是換佈景啦，今天第一天」，真相讓人哭笑不得，隨後郭彥均編輯貼文加上「新的佈景就在今晚正式公開喔」。

《WTO姐妹會》從2009年播出，節目廣邀來自世界各地定居台灣的外籍人士，在節目中分享文化差異與異國風俗，播出14年以來換過不少主持人，于美人、胡瓜、曹蘭、謝哲青、高伊玲都曾接下主持棒，目前節目仍由莎莎和郭彥均主持。