美國海軍陸戰隊（USMC）計劃大動作變動現行編制，將狙擊手從步兵營（Infantry Battalion）屬偵查狙擊排（Scout Sniper Platoons），全數移轉到海軍陸戰隊偵察營（Marine Division Recon）和海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC），這引起了部隊作業一陣手忙腳亂以及廣泛的抱怨。不過海軍陸戰隊高層有他們的考量，而且，這也是「部隊設計2030」（Force Design 2030）計畫的一部分。

US Marine Corps brass officially kills the legendary scout sniper program with one shot. Read the full story here: https://t.co/TxqGj90m8C pic.twitter.com/lhBGudwBsQ — Coffee or Die Magazine (@coffeeordie1754) February 26, 2023

根據軍事新聞網soldiersystem.net 1日報導，上週末正式發佈了一條信息，「指示立即將偵察狙擊排轉換成偵察排。」據稱是因為偵察狙擊排無法在戰場上持續的提供全天候信息。（可能因偵查狙擊排仍側重戰鬥導向）

原先，偵察狙擊手排由18名海軍陸戰隊員組成。根據該信息，「海軍陸戰隊司令部同意在步兵營內建立一個偵察排來取代現有架構，為指揮官提供相關的、可靠的、準確的和迅速的信息。偵察排將由26名海軍陸戰隊員組成，由一名一級中尉和三等士官長（槍砲長）領導4組分別各為6名步兵陸戰隊員。經過訓練的特等射手（Designated Marksman）和狙擊槍仍將保留在步兵連內。

2018年11月17日，是一名海軍陸戰隊偵察狙擊手，在演習期間於靶場上磨練他們的射擊技能。（DVIDS）

隨之而來的是狙擊手的新的軍事職業專長（MOS）。現有的狙擊手們將不再被稱作317偵查狙擊手（Scout Sniper）。而是0322（Reconnaissance Sniper），並將統一納入偵察營。

至於海軍陸戰隊特種作戰司令部為什麼也要來搶狙擊手，這是因為海軍陸戰隊正在開一張他們可能無法兌現的支票，畢竟MARSOC主要業務側重於特種作戰任務部隊（他們面對的是特種作戰司令部SOCOM，而SOCOM統籌指揮各軍種特種部隊）而不是自家人海軍陸戰隊遠征隊（Marine Expeditionary Units）本身。