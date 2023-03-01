一名騎士行駛在高雄市路竹區縱貫公路上時，突然一塊白布飛來，差點害騎士摔車。

原來我們有真人瑪莉歐賽車？有騎士行經高雄市路竹區縱貫公路上，突然有塊「白布」直接飛越前方資源回收大貨車，在空中飄飛過來，騎士先是閃過停在路旁的休旅車後，下秒「白布」就在騎士眼前，所幸，該塊「白布」最後是卡在騎士的機車底下未釀成車禍意外；對此，網友也表示「嚇死，還以為整個蓋到臉了」、「還好沒摔」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段26秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於高雄市路竹區縱貫公路上，有名騎士行駛在該路段上，前方有輛資源回收大貨車，行駛途中，突然有塊「白布」飛越大貨車，在空中飄了過來，騎士先是閃過路停在旁的休旅車後，隨即而來的是該塊「白布」，所幸「白布」未蓋住騎士的安全帽阻擋事線，但卻卡在機車下方險象環生。

影片一出，網友紛紛留言表示「在路上就是永遠不知道什麼東西會朝你而來」、「這是在路竹台1線省道往北的路上，真危險」、「我也碰過前方貨車直接一張大報紙往我臉上蓋來，不過我已經注意到並先把左手擋在前面，一蓋上來立刻撥開」、「也接太準」、「還好沒摔」、「嚇死，還以為整個蓋到臉了」、「原來我們有真人瑪莉歐賽車」、「公路障礙賽」。