根據美媒《華盛頓郵報》的報導，美國出售給台灣的66架新造F-16戰機預計在2026年全數交機，不過台灣目前正面臨戰機飛行員不足問題，恐怕需要更多「捍衛戰士」來因應中國大陸犯台的可能性。對此，前駐紐西蘭大使介文汲今（1）日就表示「台灣的政府，不務實事，每天搞虛的」，更回憶「我們每年都有飛行員出事」，直言「訓練一個飛行員更難，難的事情沒去做，那就是開天窗了」，引發討論。

介文汲今（1）日在中天節目《頭條開講》中表示，「問題不在飛機的問題，是出在飛行員不夠，那飛行員這個數字是很恐怖的，8年期間才增加21位飛官，平均一年2個，因為飛行員是非常難培養的」，介文汲更接著說，「說實話這是一個非常高風險的職業，現在一年增加不到2個人，即使今天飛官的飛行時數是足夠的，卻很有可能選擇提前退休，因為他退下來去做民航機飛行員，收入比開戰鬥機高很多」。

介文汲更說，「而我們每年都有飛行員出事，像之前的F5E，空軍一再犯不該犯的錯，同樣是彈射椅有問題」，最後介文汲指出，「我覺得台灣的政府，不務實事，每天搞虛的，這個需要腳踏實地扎扎實實解決問題，真正去做的，沒人去做，所以搞成今天這個局面，去花錢買飛機來做宣傳更容易，訓練一個飛行員更難，難的事情沒去做，那就是開天窗了」。