轉型能源集團的台泥公司，今宣布2023年徵才計畫，從本月4日台大校園徵才博覽會開始起跑，共會釋出再生能源、儲能等九大領域職缺，預計需要補進新能源與低碳建材的技術人員至少500名。特別的是，公司將啟動義、法、葡五大國的海外人才派任計畫，有趨勢財經、儲能、替代原燃料三種技術員外派機會。

台泥儲能建置已遍佈五大洲，旗下能元科技的三元鋰電池，是唯一打進國際高端EV(電動車)客戶市場的台灣品牌。而位在義大利的子公司NHOA在多國建置儲能案場，包含歐洲、美、澳等地。

這次海外人才派任計畫，因此共涵蓋義大利、葡萄牙、法國、荷蘭、及土耳其5國。今年徵才共釋出九大領域職缺，從電力交易、再生能源、三元鋰電池、儲能、電動車充電、碳管理、低碳建材、綠色資源循環到ESG策略等，全面向國際人才招手。

海外人才需要理工及專案管理類的人才，但台泥並沒有特別限定招募人數，主要是以具有跨國跨領域企圖心的青年新秀為目標。能外派的職缺，據知台泥會提供新能源事業三項派任海外職缺，包括「趨勢及財經研究員」、「儲能技術研究員」、「替代原燃料研究員」。

而扣除每年例行會補進的一般性工作職缺，台泥今年在台灣至少要招募超過500位新能源與低碳建材等新技術的專業人才，其中今年第二季試車的高雄小港超級電池工廠就需求400人。

台泥表示，新能源領域在全球皆屬於新興產業，目前缺乏成熟技術專業人才的就業人口，所需的學歷與專業程度都會較高。公司除投入資源自行培育外，主要會從外招聘理工及商管背景，具有跨國跨域特質的年輕世代加入。

對此台泥董事長張安平表示：「從不同國家角度觀察世界，得到的才是全球觀點，而不只是從台灣自我的角度出發。」

台泥2023年徵才計畫將從3月4日台大校園徵才博覽會開始起跑，預計前進陽明交通、成大、清華、北科大、台科大、中原等11所學校。徵才訴求「自我實現價值」，希望年輕人在尋找工作時不只是追求自我成長與生活品質，也可以選擇環境友善，與地球共好。