大陸總理李克強3月1日上午在中南海紫光閣應約與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）通電話。李克強表示，當前中國大陸經濟增長正在企穩回升，未來發展具有廣闊空間。中方願在多邊框架下建設性參與解決低收入國家債務問題。

大陸新華社報導，李克強表示，面對當前紛繁複雜的國際地區形勢，中國與IMF持續開展友好合作，不僅有利於雙方，也有利於國際社會共同應對面臨的挑戰。中國是世界最大開發中國家，也是南南合作的積極推動者，一直致力於縮小南北差距。解決低收入國家債務問題需要所有債權人共同參與。中方願在多邊框架下建設性參與解決相關國家債務問題，同時主張各方共同行動、公平負擔，幫助低收入國家克服經濟困難，實現可持續發展。

李克強指出，中國大陸經濟去年受到疫情等超預期因素嚴重衝擊，我們及時果斷應對，靠前實施既定政策舉措，推出穩經濟一攬子政策和接續措施，穩住宏觀經濟大盤，全年城鎮新增就業1200多萬人。在全球通膨高企的背景下既穩增長也防通膨，居民消費價格漲幅只有2％。

李克強強調，疫情發生以來的三年，中國大陸堅持創新宏觀調控，著力通過減稅降費等激發市場活力和社會創造力，經濟年均增長4.5％，高於世界平均水準。當前中國經濟增長正在企穩回升，未來發展具有廣闊空間。

喬治艾娃表示，中國大陸經濟近期表現出色，爲世界經濟發展作出積極貢獻，將繼續成爲世界經濟增長的主要動力。IMF已大幅調高中國經濟增長預期。感謝中方爲支持開發中國家應對債務危機所採取的積極建設性態度和作出的相關努力，願與中方就此加強協調合作。