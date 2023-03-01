役政署長沈哲芳及臺南市長黃偉哲，今(1)晚間聯袂出席「光軌之間」237梯次社區營造替代役成果展，與在地社區里民們共同參與活動。沈哲芳署長感謝臺南市政府民政局及東山區公所，與役政署一起帶領役男服務鄉里、關懷社區，持續展現文化傳承與創新的生命力。

沈哲芳署長表示，東山區公所由第231梯4位替代役役男共同初步完成改造鐵道公園設施後，再由第237梯次替代役役男楊家為、朱傳義，接續進行光雕裝置藝術的設計與施作。這兩位替代役男運用自身的土木與水資源、建築設計專業技能，為當地營造一處悠閒散步，聯繫感情的活動空間，並結合在地產業，讓大家看到不一樣的東山市區。

役政署署長與黃偉哲市長成果發表會合照。(戴志揚翻攝)

役政署署長沈哲芳頒贈獎牌給東山區。(戴志揚翻攝)

役政署表示，109年3月行政院核定，將替代役役男參與社區營造及公益服務（長期照顧）工作列入役男之勤務項目，積極推動役男參與兩造（照）雙役工作，與各直轄市、縣（市）政府共同帶領役男，投入關懷長者、改造區里，實現「青銀共融暖心互動」的幸福社會，讓役男在服役期間，投入服務行列，成為社區賦能推手。

役政署強調，近年已結合臺北、臺中、臺南、嘉義及南投等縣市共同推動30餘項計畫，帶領近600位具有醫療、護理、復健、營建、景觀、設計等專長役男投入關懷長者、改造區里的實際行動，活化社區空間，提供民眾安全舒適的休閒場所。這樣的服役體驗，不僅讓役男跨越義務性的例行勤務，更與人群關懷互動交織出溫馨動人的生命樂章。