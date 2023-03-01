Cristiano Ronaldo and Mike Tyson together at Jake Paul vs Tommy Fury tonight…



[📽️ @DerekWarChisora] pic.twitter.com/WdqdhWqT7w — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 26, 2023

網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）雖然在沙烏地阿拉伯吞下生涯首敗，不過他卻進帳了驚人的3000萬美元（新台幣9.15億），成為梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）之後最新一代的「合法搶銀行」專家。這場大賽遠在沙烏地阿拉伯，仍吸引許多名人觀戰，包括麥克泰森（Mike Tyson）、WBC重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）、足球明星C羅（Cristiano Ronaldo, 現居住沙烏地阿拉伯）。

麥克泰森賽前說：「我沒看過湯米福瑞（Tommy Fury）打拳，我認為傑克保羅愈打愈好，湯米福瑞應該打不贏他。這場比賽顯示出保羅的市場力量，他是當今除了重量級拳壇之外最大咖的拳擊手。只有重量級拳擊可以超過他，當然還有阿瓦瑞茲（Canelo Alvarez，超中量級拳王），但除此之外都不行。」

有趣的是傑克保羅賽前嗆聲，要賭一場「贏者全拿」，保羅做為「A方」也就是拳擊比賽裡負責吸引票房的一方，由他支付湯米福瑞一筆出場費。保羅提出，如果湯米福瑞打贏了，保羅將支付雙倍酬勞，如果福瑞輸了一文錢都拿不到。媒體還報導兩人可能觸犯了沙烏地阿拉伯的法律（禁止公開賭博），不過當地律師說這類的私人打賭是不會被抓的。

最後湯米福瑞以速度取得上風，並且挺過了保羅的重拳（在最後一回合倒地但沒有被KO），以判定勝出，維持自己的生涯不敗戰績。如果保羅說話算話，湯米還可以領到雙倍的酬勞。