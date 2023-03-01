宜蘭某間蔥油餅近日遭消費者控訴，疑似收錢時故意用手紙撥掉一張紙鈔，再向客人多收錢，整個過程都被用手機錄影下來，引發網友熱烈討論，事後，雖有自稱老闆娘女兒的網友發文道歉，但事件仍未止血，該店的Google商家頁面被刷爆一星負評，今（1）日更被發現更改名稱後，又將營業狀態設定為「永久停業」。

一名女網友日前在論壇《Dcard》發文控訴，和家人去宜蘭玩時，買了一共220元的蔥油餅，家人拿了三張百元鈔票給老闆娘，不料對方找完零錢才說「少一張」，但大家又一直找不到錢，最後只好再補上一張百元，而這整段過程恰巧被完整錄下。

女網友事後看影片，發現真的有一張百元掉在地上，認為老闆娘不老實，直說：「希望店家能好好做生意，不要偷吃步」，也因此在網路上發文，沒想到引發熱烈討論，網友留言痛批，「看了那個大拇指翹起來的動作，感覺真是爐火純青的手法」、「不就還好有錄影，傻眼」、「總共220元，怎樣也是說少20元，你講少100，不就表示你知道客人一開始拿的是300元」。

後來，一名自稱老闆娘女兒的網友發文致歉，但眾網友仍不買單，紛紛衝到該店的Google商家頁面灌爆一星負評，甚至還出現2年前的受害者，稱當年結帳被老闆娘說「少給200元」。

整起事件延燒至今仍未平息，稍早就有其他網友發現，業者疑似不勘網路上排山倒海的攻擊聲浪，先是更換了Google商家名稱，後來更直接將狀態改為「永久停業」，不過也有人質疑，可能是有心人士蓄意惡搞。