2024藍綠總統人選引各界揣測，不少人認為「侯盧配」是藍營最強必勝組合，但新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕一直未曾鬆口表態。但盧秀燕1日接受媒體人黃暐瀚專訪時談到此事時說，她確定不考慮擔任副手；對於藍營可能的總統候選人，時候到了就應該適當、勇敢表態，人選一旦產生之後，務必要團結，全力輔選，若到7月才決定人選就會太晚。她還觀察，國民黨已在初選中「民進黨化」，「相信大選時，大家會團結！」

盧秀燕1日在《下班瀚你聊》節目被黃暐瀚問到，對於國民黨有可能參選總統的黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘等的看法。對於藍營有議員支持她選總統，盧秀燕直呼「我的話沒有這樣打算！」黃暐瀚又問，有沒有考慮當副手？盧秀燕則強調「不會，很確定！」她說，國民黨或泛藍系統人才濟濟，看到幾強相爭她非常憂慮，但她請支持者回憶，國民黨在幾年前，連人選都找不到，才會產生「換柱」風波。

「今天國民黨起來了，有不錯的人選，應該要高興！」盧秀燕提到，有心參選的人要「君子之爭」，「這也是我30年選舉的心法！」現在有意願的人態度都還不錯，最主要是各有擁護者彼此放話的情形。所以她也希望不只是有心參選的人要君子之爭，候選人底下的支持者，也要做好人、展現善意，不要讓候選人因此而丟掉選票，「這點非常重要！」

盧秀燕直言，如果一個政黨或是非綠聯盟有幾個候選人，當然要找出最強的人，而尋求這個人的過程是必要的，這樣大家才能夠心服口服；如果黨內初選破壞交情、沒有君子之爭、沒有得到其他候選人的支持，那在大選這條路也是困難的，大家一定不要傷和氣。

盧秀燕強調，如果侯友宜要參選的話，目前檯面上的問題都不是問題，最重要的是要尊重初選制度。但目前國民黨的初選方案還沒出爐，他現在宣布也是徒增困擾，也因此國民黨目前想參選的人，也都在等黨的一個辦法。她也說，現在國民黨已非以前的國民黨，以前的國民黨在初選時是很溫和的，大選時卻是不團結的，但她觀察，國民黨已在初選過程中「民進黨化」，大家競爭很激烈，「相信大選時，大家會團結！」

對於候選人催生的時程？盧秀燕則說，不要拖太晚，7月可能太晚了，但也不用過度焦慮，當然要找出最強、最能贏的人，在此之前必須有一個尋求的過程，而這個過程是必要的，「因為這樣大家才能心服口服，真正找出最強人選。」