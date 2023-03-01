今（1）日晚間10時許，國道1號中山高楊梅段南向70.2km事故，造成中山高楊梅段南向雍塞車速只有9公里，提醒用路人小心駕駛。

高公局預估 今日下午國道11路段壅塞
高雄山明路追撞事故多 標線改造分流分道加行車指引
北二高龍潭路段車禍 北上紫爆回堵3公里
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