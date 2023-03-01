疫情推升美國房價，之後又因美國聯準會（Fed）啟動激進升息而出現降溫。近日達拉斯聯準銀行經濟學家在報告中警告，美國房價可能將跌近20%，而Fed進一步升息可能會讓情況更加惡化。

商業內幕報導，報告作者布萊克（Lauren Black）和賈西亞（Enrique Martínez-García）表示，全球房地產市場從2020年疫情流行以來，已經變得充滿泡沫，雖然有跡象顯示房價上漲放緩，但仍存有大幅下跌的風險。

經濟學家指美國和德國兩者有相似之處，認為造成房市泡沫的一部分原因是負擔能力危機，儘管房價租金比更令人擔憂。房價租金比是用於衡量房屋作為投資報酬的一項指標，可視為房市泡沫化的一大警訊。

經濟學家們表示，如果觀察房價租金比，發現其相對根據長期利率和租金成長數據所估計基於基本面的利率出現爆發性成長，泡沫化的假設就值得關注。他們預期美國房市要回到基本面，需要19.5%的修正。

不過經濟學家補充，有跡象表明房價下滑速度快於租金，美國房價租金比去年第三季已經開始下滑。就目前而言，溫和的房價修正仍是情境假設，但作者警告，Fed激進的貨幣政策可能會使修正更加劇烈。