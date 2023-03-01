美式賣場好市多有時會打出超殺折扣吸引會員購買商品。一位網友近日分享，好市多最近對希捷（Seagate）4TB的2.5吋外接硬碟進行促銷，且除了附贈收納包外，原廠還提供3年保固含資料救援，讓他直呼是目前最超值。不過許多網友看了之後，指出2.5吋硬碟故障率高，因此紛紛表示不推薦購買。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，希捷4TB的2.5吋外接硬碟目前正在折扣中，原價2889元折價400元變成2489元，時間在2月20日至3月2日，另外原廠還提供3年保固含資料救援，讓原PO手癢購買，直呼「用來備份存檔很方便！」

好市多的希捷外接硬碟進行促銷中。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多內行人紛紛回應，「2.5必定SMR（疊瓦磁記錄技術，穩定度、壽命有待考驗），懂的都懂」、「用2.5吋硬碟備份資料！？那你肯定是在賭人品⋯」、「2.5吋最容易掛」、「去查一下裡面是什麼等級的硬碟，你就會默默的放回去」；另外還有不少人指出，乾脆購買NAS（網路儲存伺服器）更能保障資料安全，「用到後面一定會用NAS，怎不一開始就用NAS」、「我只認NAS」、「我只認NAS」、「直接買NAS，才是王道。這個東西到最後資料分散到忘記放哪塊」。

原PO說明，其實他也有NAS，這次則是第3顆希捷硬碟，前兩顆分別用了2年、5年都還很正常，不過也曾用過他牌沒過保就壞掉的硬碟。原PO強調，資料救援服務只是一道保險，也是目前各家唯一的原廠提供服務，NAS對於不熟悉電腦者「光設定就會搞屎你」。最重要的是平常要有備份習慣，「不管買什麼硬碟，千萬不要賭人品」。