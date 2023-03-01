韓國6人男子天團神話(SHINHWA)於1988年出道，至今成立超過30年，尤其以隊長Eric(文晸赫)最受矚目，近年來轉投戲劇及綜藝領域，也交出漂亮成績單，如今他小12歲的演員老婆羅惠美也傳出喜訊，今(1日)順利喜獲麟兒，成為團內第一個當爸的成員。

根據韓媒《SPOTV NEWS》報導，Eric所屬經紀公司TOP MEDIA表示，羅惠美在3月1日平安生下兒子，母子身體皆很健康，Eric對此心情非常好，一直在身旁照顧老婆跟小孩，並透露收到許多親友的祝福，內心感到很幸福。

喜訊傳出後，在各大社群平台引起熱議，粉絲刷出一排祝福留言：「恭喜我們神話第一位爸爸」、「哇哇哇！恭喜啊晸赫」、「老大成功當爸，壓力給到老五老六，期待他們的好消息」、「神話第二代來了」、「孩子的顏值一定很高」。

已婚的前進(左)和李先鎬(右)老婆生子進度也受到關注。(圖/前進 IG、李先鎬 IG)

事實上，神話團體成員皆屬晚婚，Eric是在2017年、38歲時才和羅惠美結婚，是團內首位有家室的成員，但結婚6年來，遲遲沒有生小孩，直到去年8月宣布懷上第一胎，讓粉絲又驚又喜，如今隨著Eric喜獲麟兒，分別在2020年和2022年結婚的成員前進(JUNJIN)、李先鎬(ANDY)老婆生子進度也受到關注。