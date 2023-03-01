駕駛因好心等待行人通過路口，沒想到自己要左轉時，卻遭到直行的機車猛撞。

等待行人時被撞，誰的問題最大？有名駕駛在台中市西屯區福星北接與福星北三街路口等待左轉時，正好有行人走在斑馬線上要穿越路口，而對向車道有輛賓士車要右轉，於是駕駛便等待行人與賓士車通過後，不料，換駕駛要左轉時，1輛機車疾行而來，直接撞上駕駛的右側車身，機車還滾到車前方；網友則認為駕駛車子擋在路中央太久，但，另外有網友認為直行的機車在路口車速太快了。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段25秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市西屯區福星北接與福星北三街路口，有駕駛該路段欲左轉福星北三街，此時，有名行人走在斑馬線要過馬路，而前有輛對向車道的賓士車要右轉，行人與賓士車「各自禮讓」後，行人快步通過路口，而對向的賓士車也右轉進福星北三街。

豈料，等待許久要轉進福星北三街的駕駛，其車子右側車身遭對向疾行而來的機車撞上，該機車還噴滾到駕駛的車頭前方，車禍的碰撞聲也嚇壞一旁的路人；該頻道的標題也寫著「等待行人時被撞，誰的問題最大？」。

影片一出，網友紛紛留言表示「厲害了，這樣都能撞」、「這種愛在市區蛇行超車的」、「正中央等待左轉，等行人通過後再完成左轉才是正確的，你這樣直行車都被卡住了」、「要讓就不要這麼早切進去」、「你要轉的時候就要確定沒有行人通過了，不是橫在路上把直行車道都堵死才在等行人，觀念有問題」、「這樣也能撞？騎車以為中樂透？要換車故意上去？」。