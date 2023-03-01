111學年UVL大專排球聯賽公開女一級高雄師大，在6位來自HVL高中排球聯賽冠軍勁旅中山工商的新血加入後，本季表現相當搶眼，繼2月28日3比2逆轉勝尋求3連霸的北市大學，3月1日3比0擊敗陽明交大，在複賽階段戰績暫時和北市大同為7勝1負，緊咬著8連勝的上屆亞軍台灣師大不放。

連續兩年獲得UVL公開女一級季軍的高雄師大，陣中有9位系出HVL強權中山工商的好手，本季迎來團隊史上最整齊陣容，執行教練陳膺成表示：「比較特別的是，這次是一次來6位中山工商新血，是陣容最整齊的一次，只不過經驗還嫌嫩，還需要再磨合就是，相信後面會愈打愈好。」

隨著更多比賽進行，高師大女排愈打愈好，複賽面對預賽5戰全勝的衛冕軍北市大，雖然一開賽連丟兩局，但眾人以為大勢底定時，韌性十足的高師大奇蹟似連贏3局翻盤獲勝，對於球員這場硬仗的表現，陳膺成打了90分高分，並補充：「賽前我們就有所準備，但前兩局一下子就被拉開，球員愈打愈急，第3局我要她們不要急，一球一球拚，很開心她們頂住壓力辦到了，也證明對手沒想像中可怕。」

UVL公開女一級預賽、複賽都採循環賽，複賽依A、B兩組預賽成績順序交叉單循環比賽，預賽成績保留，將從12隊中取前6名晉級決賽，成績順位7至12名即為年度成績排名，不再進行比賽，目前打出信心的高師大女排，教練陳膺成期待，球隊能像隊徽「小海豚」躍出海面突破考驗，有如魚躍救球的姿態奮力拼搏，在UVL保三、爭二、搶第一，再寫隊史新頁。