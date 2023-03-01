香港巨星洪金寶9歲就開始拍戲，他擅長京劇、武術、跆拳道、詠春拳，身手十分了得，電影中俐落的身手征服許多觀眾，他曾2度獲得香港金像獎的影帝寶座，榮譽實至名歸，近年他減少亮相，過起退休生活，日前第16屆亞洲電影大獎宣布洪金寶獲「終身成就獎」，對此他本人也回應了。

第16屆亞洲電影大獎將於3月12日舉行，地點選在香港故宮文化博物館，3月1日大會宣布功夫巨星洪金寶是本屆「終身成就獎」的得獎者，屆時他將出席頒獎典禮領獎，對此他表示：「非常高興！同時也十分驚喜在這個時候還可以得奬，而且是一個對自己演藝生涯肯定的奬項。」同時也直呼：「電影的存在實在太美好了；從影半個世紀最大的收穫，便是自己的努力得到別人的肯定。」

洪金寶自幼習武，師從京劇名伶于占元，在嚴師教導下習得一身本領，梨園生涯讓他擁有紮實基本功底，更培養出他刻苦耐勞的品德，洪金寶在演藝圈超過60年，為華語電影界留下精彩的一筆，他坦言：「回首一生最自豪的事便是自己當初選擇了電影這個行業。」

1982年洪金寶執導並主演的警匪電影《提防小手》，讓他榮獲第二屆香港電影金像獎最佳男主角，1988年洪金寶主演電影《七小福》再次奪得金像獎最佳男主角的殊榮，而他更是《葉問》系列電影的靈魂人物，以《葉問》與《葉問2》贏得第四十六屆及第四十七屆金馬獎最佳動作設計的榮譽，是動作電影的翹楚。