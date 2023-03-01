台灣缺蛋亂象延燒，民間超市蛋架全空景象瘋傳，農委會主委陳吉仲被迫出面承認缺蛋，並承諾將從澳洲進口500萬顆雞蛋應急。國民黨台北市議員徐巧芯1日在《新聞大白話》節目質疑，政府要花3000萬元進口雞蛋，其實都是人民納稅錢，買蛋的人除了要付蛋價，現在還全民要為政府的失政導致缺蛋一起買單。號稱新南向的蔡政府也無法從東南亞調到蛋，且目前蛋缺口一天是50~60萬顆，還是在缺蛋，顯得陳吉仲完全沒有能力。

徐巧芯表示，立委陳亭妃質詢陳吉仲時說，聽說要補貼很多錢，3000萬，有這樣的事嗎？感覺她希望得到的回應是，沒有，哪有這樣的事？不會花人民這麼多錢。結果陳吉仲的意思是什麼？會嘛，會補貼嘛！我們去進口500萬顆雞蛋進來，如果要花3000萬，哪裡來的？就是你我繳的納稅錢。

徐巧芯指出，本來是有買蛋的人要付蛋價，現在是全民要為政府的失政導致缺蛋的事情一起買單！為什麼不是陳吉仲自己出呢？為什麼是我們要出呢？看到要買澳洲的雞蛋就覺得很奇怪了，說昨晚抵台36萬顆，可是我們了解到的缺口，一天是50~60萬顆。所以顯然，即便你去買了這麼貴的蛋進來，現在還是處在一個缺蛋、供需不平衡的狀態。蔡政府說新南向政策，可是你在東南亞一顆蛋買不到，必須要跟這麼遙遠的澳洲買。

「那3000萬為什麼會這麼多錢呢？」徐巧芯提到，除了澳洲蛋價本來就比較高之外，還加上澳洲離台灣的距離遙遠，所以光是空運的費用加進來，就是這麼多。所以如果蛋可以就近購買的話，是不是可以替人民省一點納稅錢？農委會不向就近的國家買，要買這麼遠的澳洲蛋，理由是什麼？我們目前完全沒有聽到。

徐巧芯質疑，買不到雞蛋，3月下旬可以穩定？所以我們還要過買不到雞蛋的日子過30天嗎？會不會動作太慢了？顯得陳吉仲完全沒有能力。