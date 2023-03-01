陳柏霖（左）、林柏宏驚喜客串演出，今也出席首映會。（羅永銘攝）

金馬影后陸小芬暌違20年回歸大銀幕之作《本日公休》今（1日）舉辦首映會，與片中無緣的女婿傅孟柏、三位兒女施名帥、陳庭妮、方志友等一同出席，她透露上次參加首映會應是1987年的《桂花巷》，今為亮麗現身，近期還特別節食，「拍攝時為了融入角色，完全不忌口，這段時間我很克制不吃澱粉，也讓自己有很充足的睡眠，因為我兒女們的皮膚都太好了，我也要稍微讓自己別跟他們差距太遠」。

該片目前已舉辦3個學生專場，陸小芬表示，看到很多學生哭，她就忍不住過去給他們抱抱，「有個女學生抱著我哭到我的肩膀都濕了，還有人說我很像他的媽媽」，並提到有個跟傅孟柏一樣高的男生，看完電影後爆哭，「他說電影發生的故事都是自己成長的過程，我看到一個說這麼高的男生哭成這樣，感覺好像很罪惡。」同時也很感動有這麼多年輕人喜愛這部電影，「我想說我第一次拿獎的時候，你們都還沒出生欸。」

施名帥也分享，有位粉絲留言，剛考完學測，成績不如預期心情很差，但在看完電影後，有自己思考了與家人的相處，讓他直說：「我自己在看完電影後，有稍微跟導演聊一下，我覺得這是不同世代跟彼此的溝通，不論是我們這一代，還是新的下一代都是，我覺得這東西在昨天的學生場後是有做到的。」陳庭妮則表示，拍攝期間也檢視了自己對待家人的態度，「我也是北漂的人，覺得年輕時會把最不好的一面留給家人，一定要爭個輸贏，尤其冷戰是最可怕，因為不住在一起，可能會至少半年不講話，還都是因為無聊的小事」。

電影也邀請雙男神陳柏霖、林柏宏特別演出，陳柏霖飾演造型邋遢的年輕農夫，與一個人開車旅行的陸小芬意外相遇，陳柏霖分享當初看到劇本就非常喜歡，與陸小芬對戲很溫暖，陸小芬也開心直呼：「唉唷！我們怎麼來了一個這樣子的農夫，增加票房！畫龍點睛！」林柏宏則是化身花言巧語的髮型師，戴起無鏡片眼鏡詮釋「俗帥」風，與同髮廊的方志友搶客人，他們其實從2007年《超級星光大道》就熟識，一起美髮受訓時，方志友還幫林柏宏洗頭、吹頭，首次合拍電影就默契十足。

最後，被問到破億票房公約，眾人討論後，決定陸小芬、陳庭妮、方志友親自替粉絲剪頭髮，傅孟博則負責幫粉絲洗車，施名帥烤雞蛋糕給紛絲吃，並笑喊「也可以來找我喇低賽（講屁話）。《本日公休》將於本周五（3日）起在台上映。