「2023世界棒球經典賽」（WBC）首輪A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場登場，預期至少會有10萬名國內外球迷湧入台中觀賽，衍生的周邊商機龐大！目前台中各大飯店在球賽期間訂房爆滿，預期伴手禮也將大發利市，熱門商圈、夜市可望雨露均霑，大發一筆棒球財！

團結就是力量！台中市經發局1日串連在地業者、商圈及夜市共同響應，推出「三大幸福好球」系列活動，包含棒球市集嘉年華、23大商圈店家優惠、11大夜市50元抵用券，台中市糕餅公會特製的棒球餅也同時亮相，要讓球迷到台中享受比賽、感受城市魅力！

第一好球是「棒球市集嘉年華」，將於3月8日在市府廣場舉辦，邀集超過20攤的糕餅、台中好甜、捷運周邊美食及在地特色店家，消費滿百還有驚喜3選1（猜謎語、玩遊戲、限量棒球餅）；第二好球是「23大商圈店家優惠」，3月6日起至3月底，只要至有標示經典賽優惠的商圈店家消費，就能享受到專屬優惠。

第三好球則是「11大夜市50元抵用券聯合行銷」，於3月8日至12日期間，關注經發局臉書粉絲專頁發布的活動文章，只要憑按讚、留言「中華隊加油！」的畫面，或經典賽購票證明，即可獲得限量50元夜市抵用券一份。

台中23大商圈適用範圍，包含精明一街商店街、大隆路商店街、美術園道商店街、電子街行人徒步區、繼光商店街行人徒步區、中區自由路商圈、天津路服飾商圈、一中街（含育才南街）商店商圈、自由路五金電料商圈、大坑商圈、昌平皮鞋商店街區、逢甲商店街、和平區谷關社區發展協會、東勢區形象商圈發展協會、新社區休閒農業導覽發展協會、豐原廟東復興商圈、后里區泰安社區發展協會、大雅學府商圈、台中港區經濟繁榮促進會、東海藝術街商店街區、大甲觀光商店街區、太平樹孝商圈、大里中興商圈。

另外，台中11大夜市適用範圍，包含逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市、長億夜市、旱溪夜市、大慶夜市、鹿峰夜市、捷運夜市、清水五權夜市。