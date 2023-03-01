性生活美滿有時是維持夫妻生活的重要關鍵。一位新婚將滿1周年的人妻表示，最近老公提出想要開放式關係，因為最近兩人很忙沒有性生活，性慾不強的她屢次拒絕發生關係，每次都讓步的老公遲遲無法發洩，久而久之才會如此提議，不過卻讓她覺得噁心，雙方因此開始冷戰。貼文一出引發兩派網友論戰。

原PO在Dcard發文表示，最近看到有位人夫抱怨老婆無法滿足性事、又不讓他出去買春的文章，原PO好奇老公反應，因此傳給老公後詢問看法。沒想到老公卻說，「我覺得那個男生沒有什麼錯啊，這是人之常情」，還說性和愛可以分離，之後老公順勢討論到想要開放式關係，「我知道你本來就性慾不強，沒有很喜歡做這些事，但是因為我有需求啊，每次都是我在讓步配合你，久了也會壓抑得很不舒服」。

原PO表示，當下她感到相當錯愕，強調自己不可能答應老公的要求，覺得老公的想法很噁心，雙方就開始冷戰，老公覺得自己沒做錯事她為何生氣，原PO則透露其實她並不覺得有開放式關係的人不好，只是她無法接受，也沒想過老公會有這種想法，「以前乖乖的樣子難道都是裝出來的嗎…而且開放式關係在現在已經是一件很稀鬆平常的事了嗎？」

對此，許多人回應，「不能接受+1，我懂你那種感覺，就算他沒有真的做，我也會覺得很可怕，因為不知道會不會哪天偷偷去做」、「妳可以請妳先生去吃大便吧。重點是要跟妳多溝通多開發啊，怎麼會是往外發展⋯出去旅遊是個不錯的方法，心情都放鬆的情況下，不是更愉悅嗎？建議妳可以跟他再聊一聊」。

但也有人力挺老公，「並沒有覺得那些開放式關係的人不好，但覺得想要開放式關係的人很噁心？我覺得你老公想法也沒錯，你不配合你老公的性需求，又不讓他去外面找，是怎樣？跟你結婚就活該當和尚嗎？」、「你不願意滿足你老公，但也不讓他對外發展⋯你們要不要離婚比較快⋯」。