另據香港信報報導，李克強同日還應約與國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva通電話時強調，中方願在多邊架構下建設性參與解決相關國家債務問題，同時主張各方共同行動、公平負擔。

李克強指出，2022年在全球通膨高漲的背景下，大陸經濟既穩增長也防通膨，居民消費價格漲幅只有2％。疫情發生以來的三年，大陸堅持創新宏觀調控，著力通過減稅降費等激發市場活力和社會創造力，經濟年均增長4.5％，高於世界平均水平。當前大陸經濟增長正在企穩回升，未來發展具有廣闊空間。