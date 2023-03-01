LME暫停俄羅斯金屬流入美國註冊倉庫 23:172023/03/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 倫敦金屬交易所（LME）周二（2月28日）表示，由於美國上週已宣布針對俄羅斯金屬加徵關稅，他們已暫停俄國基本金屬流入旗下美國註冊倉庫。美國加稅舉動意在懲罰俄羅斯入侵烏克蘭並進一步削弱其經濟。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日澳安保準同盟 澳軍機別來亂 阻擋俄羅斯人湧入 芬蘭開始修築邊界圍牆 時隔8個月 日本重新進口俄羅斯原油 #美國 #LME #暫停 #俄羅斯 #金屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普丁簽俄羅斯修正法 禁官員使用外來語 15:002023/03/01 國際 無人機直攻莫斯科 普丁說話了 13:062023/03/01 國際 請說國語！普丁下令禁「外文」 喊話捍衛俄羅斯 18:422023/03/01 國際 俄羅斯女高音演出取消 藍委：藝術無國屆多溝通才能減少誤解 14:062023/03/01 政治 看清俄烏戰後的變局 04:102023/03/01 時論廣場 美國爆1致命傷 頂尖專家驚呆了！預言「北京成為老大」 10:582023/03/01 財經 若大陸援俄武器 布林肯警告：將懲罰相關企業及個人 12:072023/03/01 國際 葉倫訪烏 談百億美元金援方案 04:102023/03/01 全球財經 全民動員備戰 何不全面避戰 04:102023/03/01 時論廣場 國戰會論壇》別鬧了——所謂的「毀台與淪陷論」！（張明睿） 01:522023/03/01 海納百川 杜塞道夫包裝展 考察團報名 04:102023/03/01 產業．科技 海納百川》取消演唱會 虛偽的文化部（黃智賢） 10:552023/03/01 海納百川 美國在和中國爭什麼？美國務院官員康達這麼說 13:002023/03/01 國際 親俄好萊塢巨星史蒂芬席格 獲普丁贈勳 04:102023/03/01 焦點新聞 美財長葉倫突訪烏 宣布援12億美元 04:102023/03/01 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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