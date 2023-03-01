毅嘉2月營收5.93億元，其中軟板整合元件產品營收為4.63億元，機構整合元件產品營收為1.3億元。

毅嘉表示，目前車用產品需求動能強勁，主要客戶的需求展望樂觀，加上缺料緩解，出貨順暢，預期將可帶動毅嘉科技今年度的整體營收及獲利呈現逐季增溫，與去年同期相比之下，僅有消費性客戶訂單疲軟。

法人表示，毅嘉3月接單與1、2月差不多，以車用訂單穩定來說，3月營收能否超越1月，端視招工順暢度以及消費性電子客戶下單是否增加而定。