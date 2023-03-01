康普董事會也通過去年度每股擬配發股息3元，同時也公告擬辦理現金增資普通股，以不超過一千萬股為上限。

康普1日董事會通過去年度財報，2022年合併營收90.82億元，年增23.75％，因營業毛利率11.28％，略低於2021年度的12.85％，導致營業利益約5.83億元，年減0.26％。不過，因新台幣兌美元貶值，康普2022年度認列匯兌收益1.2億元，優於2021年只認列匯兌收益240萬元，使得稅後純益4.93億元，年增6.53％，EPS4.72元，略高於2021年度的4.67元，創五年來新高。

康普1日董事會通過籌設100％持有越南子公司，資本支出3,100萬美元，目前進入選址階段，目標在2025年投入量產。康普表示，越南廠設置電池材料產線，主要是因應未來電動車電池材料需求成長，但因公司既有產能未來可能面臨供不應求的窘境，加上地緣政治與關稅因素，也是公司赴越南設廠的重要投資考量因素之一。

康普強調，未來越南廠生產材料，規劃出口日、歐等主要電動車電池生產基地，具有關稅優勢，對客戶而言，也可分散供應鏈的不確定因素。

康普說，公司擬在越南設立子公司，預計投資日期從2023年第一季至2025年，主要資金來源，包括自有資金與銀行借款，上述投資案最大具體目的，主要配合集團營運策略及全球經營布局。

另康普公告現金增資普通股，以不超過一千萬股為上限，以面額10元發行，將在定價後，另行公告發行價格，增資將用於增加資金運用彈性與償還銀行借款。

康普將提撥10％，共計100萬股，辦理公開申購；另原股東認購80％，共計800萬股，由原股東按認股基準日的股東名簿所載持股比例認購。至於員工認購股數，將提撥10％，共計100萬股，由員工認購。

康普去年前三季各產品營收占比，分別為動力電池60％、特用化學17％、氧化觸媒15％、肥料與其他各占4％，預料去年度各產品占比，與去年前三季差不多。會中也決議康普今年股東常會訂於6月30日在新竹工業區服務中心召開。