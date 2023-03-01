陸國防工業工程師說，晶片大小的光學型陀螺儀為大規模生產低成本飛彈鋪平了道路。使用成熟的半導體製程來製作的光纖陀螺儀，可以輕易達到規模生產，可滿足武器製造商開出來的條件「進一步削減成本，縮小尺寸並大大增加出貨量，以滿足中國大陸軍方的迫切需求。」

根據《南華早報》（SCMP）1日報導，中國航空工業集團西安飛行自動控制研究所的研究資料顯示，這樣的晶片技術將可以將陀螺儀的尺寸縮小到一般產品的12分1，而實驗室測試表明，基於晶片的光纖陀螺儀（FOG）的精度超過了現行中國短程飛彈中所使用的主流陀螺儀產品，性能要好上約30%。

該團隊的高階工程師說：「在光刻技術的幫助下，數百甚至數千個光纖晶片（光纖陀螺儀），可以在1片晶圓上1次加工完成。」產品品質的一致性和規模生產的效果也得到了「極大的改善。」

他們說「傳統的光纖陀螺儀的製造模式將被顛覆」，該晶片是用248奈米（nm）的深紫外光（DUV）光刻製程製造的，這是一種已經非常成熟的半導體製造工藝，已經存在了二十多年。

據報導，美國政府正在尋求擴大針對中國半導體行業的制裁名單，以壓制DUV等舊技術。日本和荷蘭上個月同意加入美國的行列，禁止向中國出口DUV光刻機，儘管這2個國家的公司稍早表示，這一措施對擁有成熟技術的中國影響有限。

該團隊表示，248奈米的製造工藝比起新銳的製程，如7奈米的製程更加可靠，隨著中國晶片製造技術的進步，飛彈陀螺儀的成本和尺寸「有望在大規模生產中進一步降低。」文件指出「其他領域也將有巨大的需求，如民用航空、自動駕駛和智能機器人，」