1日國際油價漲多拉回，美國西德州4月期油下跌0.4％，報每桶76.73美元；布蘭特5月期油下滑0.2％，報每桶83.27美元。

全球最大原油進口國大陸需求復甦，激勵國際油價28日強彈，布蘭特與西德州4月期油收高1.8％，升抵逾一周新高水準，協助縮減2月跌幅。布蘭特原油2月下跌0.7％，西德州原油挫低2.3％，雙雙寫下月線連四黑紀錄。

路透社調查49名經濟學家意見顯示，預估今年布蘭特原油均價在每桶89.23美元，低於1月調查的90.49美元，但仍高於目前水準。今年西德州原油均價預估每桶83.94美元，低於前次調查的85.4美元。

部分分析師指出，布蘭特原油繼第一季均價85美元，第二季均價上升至88.6美元後，下半年可能跨越90美元大關。

西方大規模制裁打擊全球第二大石油出口國俄羅斯的收入，俄國計劃自3月起每日減產50萬桶原油，並將西部港口的石油出口量至多削減25％。

俄國打算繼續將原油和煉油產品銷往大陸和印度等國家。瑞穗證券能源期貨策略師亞格爾（Robert Yawger）表示，大陸會一直用折扣價掃進俄國油品。

國際能源總署（IEA）先前預測，今年全球每日石油需求成長200萬桶，大陸將占其中將近半數（90萬桶）。IEA認為上半年油市供過於求，下半年將轉為供不應求。

儘管如此，分析師認為石油輸出國家組織與產油國聯盟（OPEC+）仍會堅守現行的生產政策，押注油市緊俏將讓油價重新站上每桶100美元大關。

新加坡星展銀行（DBS Bank）能源分析師沙卡（Suvro Sarkar）表示，OPEC+不急於增產，可能要到今年稍晚才會改變立場，前提是需求意外上揚。