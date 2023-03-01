歷經3年全球旅遊市場的寒冬後，隨著疫情趨緩、國境解封，苦撐已久的旅遊業者也終於迎來春燕，成立34年的世邦旅遊在疫後積極布局旅遊市場，在3大國籍航空的支持下，新春已開出紅盤，迎接春季連假旅遊旺季，有國人熱愛的日韓賞櫻、歐洲鬱金香花季，還搭配航空公司包機，讓遊客輕鬆暢遊日本立山、青森百選秘境，暑假的日韓郵輪旅遊也蓄勢待發；針對高端市場更推出當紅的由布院之森、南極等主題式旅遊，滿足市場不同族群的需求。

世邦旅遊總經理呂汶中表示，政府自去年10月解封，旅遊市場逐步回溫，但受到全球旅遊產業人力不足、通膨漲價壓力，仍無法回到疫情前的市場規模。今年元月在農曆春節的加持下，世邦旅遊營收也僅達疫前的一半，若要完全恢復，預期最快也要到2024年；但相較疫情期間的慘賠，今年也已開始獲利。

世邦旅遊以同業市場起家，無論是長榮、華航，或是近年來的星宇，都獲得充沛的資源，堅持「三心精神」，包含產品包裝用心、服務客戶進心、客人感到窩心，讓世邦旅遊多年來一直是長榮航空聯營品牌（PAK）玩美加族、魅力歐洲的產品中心；特別是1999年成立的「玩美加族PAK」是目前台灣旅遊市場歷史最悠久的PAK品牌，也成為長榮航空在美加市場的代表性旅遊品牌。「魅力歐洲PAK」也推出不少人氣產品，包含近年來火熱的冰島、西葡，長青樹市場的巴黎、英國等。

呂汶中強調，近期熱門話題的星宇4月26日首航洛杉磯，世邦旅遊更是取得市場唯二團體機位的旅行社，推出的「美西大城小鎮10日遊」行程，首發團開賣8萬元有找的優惠價，迅速成團，更有不少候補客人期待能搭乘K董親駕的首航班。

看好金字塔高端旅遊市場，世邦旅遊也積極開發主題式產品，3月份推出日本九州搭乘最熱門的由布院之森到湯布院泡湯，旅客無須辛苦搶訂車票，限量1團即秒殺。南極也是近年的熱門旅遊話題，世邦旅遊規劃以豪華郵輪品牌Seabourn旗下的極地探索船，將在明年推出相關行程。

長程線向來是世邦旅遊最受歡迎的旅遊產品之一，歐洲線延續世邦旅遊軟實力，以長榮飛歐洲6航點為主力機位，搭配外籍航空，在全歐各區域皆推出2至4個行程，除了系列行程之外，歐洲季節性產品越來越受歡迎，特別是世邦旅遊採用長榮倫敦及巴黎轉機所包裝的冰島行程，既可滿足客人賞極光的夢幻之旅，又能兼具在流行之都大採購的慾望，是每年冬季的熱門行程。

世邦旅遊規劃明年採用豪華郵輪品牌Seabourn，推出市場熱門的南極行程。（世邦旅遊提供）

每年春天最熱門的日本賞櫻，除了九州、大阪、東京、北海道之外，世邦旅遊取得長榮4月中旬直飛東北青森包機，讓遊客不須拉車即可輕鬆一訪東北櫻花百選名所。此外，熱門的立山開山今年預定4月15日開山，長榮特別提供前往立山最便捷的名古屋包機，世邦旅遊推出以最輕鬆的方式，前往立山觀賞壯觀雪牆的行程。

在疫情前就越來越受歡迎的國際郵輪終於將在今年暑假即將回歸台灣市場，世邦旅遊7至9月再度合作來自義大利的頂級郵輪品牌「歌詩達郵輪」，開賣歌詩達旗下以浪漫羅馬神話為設計靈感的「莎倫娜號（Costa Serena）」，推出4至5天日本沖繩，以及6天日韓行程，為回饋市場，祭出第3、4人4900元起的特惠價。而目前歌詩達莎倫娜號每天總共賣出4、500間艙房，預計5月將完售，也顯見國人對郵輪旅遊回歸相當期待。

世邦旅遊以長榮直飛名古屋的包機，推出行程最輕鬆的立山黒部遊程。（世邦旅遊提供）

此外，為迎合時代潮流，世邦旅遊近期官網全新改版，以更加直覺式的設計，提供使用者輕易就能找到想要的行程。