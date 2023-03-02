國防部修改《全動法》造成討論，教育部最近要求對16歲以上學生不分男女造冊，被懷疑學校防護團是在「協助武器彈藥生產製造」，更引發爭議。國民黨台北市議員徐巧芯1日在《新聞大白話》節目質疑，《全動法》在跟教育部相關的部分，本來在舊法裡叫「精神動員」，也就是上上課叫你要愛國，這樣就可以了。但修法後改成「教育動員」，可能要求各級學校都要配合辦理動員，未來是否從學校徵召學子就去上戰場了？

徐巧芯表示，教育部的規定跟民進黨現在企圖強推的《全動法》，基本上是不謀而合。本來在舊法裡面，跟教育部相關的部分叫「精神動員」，意思就是說，雖然舊法裡面也有造冊的部分，但是跟教育部所屬相關的內容是精神動員，所以一般會解讀雖然他是造冊，可是是在精神層面。

「什麼意思呢？也就是上上課，叫你要愛國，這樣就可以了。」徐巧芯提到，實際上後面那個戰鬥，跟你是沒有那樣大的關係的。可是在這一次的修法裡面，跟教育部有關係的精神動員改成了「教育動員」。不要小看法條改2個字，改這2個字，他就可以擴大解讀。

徐巧芯指出，因為本來造冊講精神動員很清楚，你不能叫他去做精神以外的事情，法律規定的。但是現在教育動員代表什麼？可能各級學校都要配合這個動員準備法去辦理，所以會認為說你未來是不是要從學校裡徵召學子，就要去上戰場了？甚至有些人或許連兵都沒當過！