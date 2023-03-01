花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，由於整體面板廠大尺寸產品庫存水平仍控制得宜，研判DDIC訂單回升將有不錯續航力，在指標股中，看好聯詠獲利持續復甦，與聯電並列為投資首選，二者推測合理股價分別是500元與65元。

聯詠的利多除了電視需求復甦、面板報價走揚，以及大陸智慧機品牌對OLED採用率提升外，花旗環球與里昂、摩根大通、海通國際證券等觀點一致，看好聯詠AMOLED DDIC與iPhone供應商京東方、LGD合作進展良好，2024年將打入新iPhone供應鏈，料將提高市場對聯詠重新評價（re-rerate）的意願。

就晶圓代工領域而言，花旗環球指出，儘管2023年處在半導體下行循環中，28奈米的需求仍相對穩健，聯電相比其他同業，來自28奈米製程營收比重最高，2022年第四季來到28％。根據聯電經營管理階層看法，因聯電持續投資嵌入式高壓（eHV）製程，將能滿足OLED驅動IC這類高速增長應用對高解析度與高傳輸速度的需求。