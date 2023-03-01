儘管Rivian的電動車得到車主好評，但該公司去年第四季業績好壞參半，且今年電動車產量預測不如市場預期。

J.D. Power電動車業務主管葛魯伯（Brent Gruber）指出，調查結果令人意外，顯示出客戶對電動車的評判標準改變。以往車主最在意的是電池里程數，現在逐漸注重汽車外型和開車體驗。

葛魯伯表示，滿意度排名洗牌也反映市面上的電動車類型增加。一年前像是R1T之類的電動皮卡尚未問世。

Rivian電動車在電池里程數正確性的評分贏過特斯拉，電動車外型和內裝亦得到客戶高評價。

Rivian執行長史卡林格（RJ Scaringe）表示，調查結果反映Rivian帶給客戶最享受的擁車體驗。

另一方面，Rivian 28日美股盤後公布上季業績，淨損由一年前同期的25億美元縮減至17億美元，調整後每股虧損1.73美元，小於分析師預估的1.94美元。營收由5,400萬美元激增至6.63億美元，但遜於市場預測的7.42億美元。

Rivian預估今年電動產量為5萬輛，約較去年增加一倍，但仍低於分析師預期的6萬輛。

Rivian在致股東函表示，供應鏈一直是抑制產量的主要因素，零件短缺造成公司上季流失了數日的產量。預期供應鏈挑戰延續至今年，但情況已經比去年好掌握。

就全年來看，去年調整後息稅折舊攤銷前損失將近52億美元，小於Rivian預估的54億美元。Rivian預測毛利率可望在2024年轉正。

Rivian正努力提高R1系列皮卡與休旅車，以及亞馬遜訂購的送貨卡車產量。