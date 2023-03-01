10月到12月第四季GDP年增4.4％，遠低第三季的年增6.3％。匯豐控股印度首席經濟師班達里（Pranjul Bhandari）認為第四季增幅低於市場預估的4.6％，是因為按照財政年度計算的GDP往上修正而拉高比較基期所致。

2021／22年度GDP成長率從8.7％往上修正至9.1％，2020／21年度從下跌6.6％往上修正至下跌5.7％。印度財政年度從每年4月1日開始，到隔年3月底結束。

班達里強調，雖然印度去年第二季GDP年增13.2％後，年增幅度就持續縮小，但仍持續高於疫前水準。跟未爆發新冠疫情的2019年第四季數值相較，去年同期上升11.6％。

印度研究公司QuantEco Research指服務業表現持續優於製造業，企業投資仍是帶動經濟成長的重要動能，超過民間消費對經濟成長的貢獻。

民間支出占印度GDP比率61.6％，但其第四季僅年增2.1％，大幅低於第三季的年增8.8％。專家指央行持續升息令借貸利率不斷攀升，從而衝擊民眾消費意願與能力。相較之下，企業第四季投資年增8.3％。

印度央行2月8日升息1碼至6.5％，連續六次升息。其貨幣政策委員會在2月會議裡，至少有2位委員認為經濟成長力度疲弱而應暫停升息。

儘管第四季GDP符合這兩位委員的憂慮，但大部份專家仍預期央行4月將再升息1碼至6.75％。

巴克萊印度首席經濟師巴傑利（Rahul Bajoria）說，第四季GDP增幅符合央行預期，因此不可能改變其貨幣政策的規劃。