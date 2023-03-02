波羅的海運價指數BDI連漲九天，3月1日一舉飆破千點，上漲11％至1,099點，累計漲幅高達107.36％，所有船型日租金全面上揚，海岬型大船日租金單日大漲1,661美元至7,703美元，是推升這波漲價潮主力之一。