3月南美穀物出口旺季、大陸兩會拚經濟帶動需求，兩大利多加持，裕民（2606）、慧洋（2637）、中航（2612）等航商看好，散裝航運重返成長軌道，運價逐季看增。

除了運輸需求面看增，今年船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規上路，後續可能造成市場船舶降速，導致供給缺口增加，也是業界看好散裝航運反彈的主因之一。

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