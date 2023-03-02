3月南美穀物出口旺季、大陸兩會拚經濟帶動需求，兩大利多加持，裕民（2606）、慧洋（2637）、中航（2612）等航商看好，散裝航運重返成長軌道，運價逐季看增。
除了運輸需求面看增，今年船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規上路，後續可能造成市場船舶降速，導致供給缺口增加，也是業界看好散裝航運反彈的主因之一。
波羅的海運價指數BDI連漲九天，3月1日一舉飆破千點，上漲11％至1,099點，累計漲幅高達107.36％，所有船型日租金全面上揚，海岬型大船日租金單日大漲1,661美元至7,703美元，是推升這波漲價潮主力之一。
3月南美穀物出口旺季、大陸兩會拚經濟帶動需求，兩大利多加持，裕民（2606）、慧洋（2637）、中航（2612）等航商看好，散裝航運重返成長軌道，運價逐季看增。
除了運輸需求面看增，今年船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規上路，後續可能造成市場船舶降速，導致供給缺口增加，也是業界看好散裝航運反彈的主因之一。
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