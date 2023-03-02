經過去年激烈升息後，市場猜測聯準會可能會在今年下半年降息，股市也因此出現上漲，然而近期美國通膨與就業市場數據仍強勁，再度造成股市出現震盪。券商摩根大通提醒，如果標普500指數跌破200日均線，可能會促使曾經大力刺激美股上漲的量化CTA基金撤出股市，進而引發拋售潮。

美媒財經媒體報導，摩根大通交易部門警告，如果標普500指數跌破200日均線，可能會引發追蹤大盤趨勢的商品交易顧問基金（CTA）出現超過500億美元（約新台幣1.5兆）的股票拋售，上周五標普500指數距離200日均線只剩下1%左右的差距。

野村集團最新數據顯示，過去兩周CTA的拋售已經高達400億美元（約新台幣1.2兆）若新的賣壓湧現將讓股市出現另一波下殺，CTA是從去年10月刺激美股開始反彈的一股重要力量，但今年卻轉為賣方，導致美股近期漲勢相對黯淡。

報導提到，該指標雖非嚴謹的科學，但能夠讓人一窺操盤手的資金方向。去年，聯準會激烈升息並大幅收緊金融措施，CTA開始押注美元走強、債券與股市走低，野村分析師Charlie McElligot就強調，「當時宏觀經濟的態勢並不明顯，這一群交易群體形成不小力量。」

Charlie McElligot也說，目前的美股情勢詭譎，是一個充滿技術的市場，當投資者對基本面的信心不足的時候，這類型的基金往往能左右局面。