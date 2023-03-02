外媒報導，拜登政府對於申請晶片補助的企業設下多項條件，除了未來10年不可在大陸擴產外，還必須與聯邦政府分享超額利潤，意味著台積電等非美企業恐面臨獲利稀釋及成本拉高的風險。此前，台積電創辦人張忠謀不看好赴美設廠，認為製造成本太高，也缺乏相關人才，「昂貴、浪費又白忙一場」。看到美國要求分潤，PTT網友討論大炸鍋，有人表示「張忠謀是先知 早就料中」、「果然是毀台計畫 台灣錢賺太多要分潤」。

金融時報報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，半導體業補助計畫攸關國家安全，政府不會隨意為任何企業開空頭支票。她說，「獲得補貼的業者，未來10年不得在對美構成國安威脅的海外地區擴張產能，也不得與有疑慮的海外業者合作開發先進半導體技術。」

商務部指出，獲得超過1.5億美元補助款的企業，未來若現金流或獲利超過預設標準，必須將超額利潤與聯邦政府分享。

雷蒙多也強調，這筆補助款不得用於實施庫藏股或發放股息，如果被發現不當使用，政府將沒收補助。另外，商務部要求獲得1.5億美元以上補助的業者，要為員工和建築（興建工廠）勞工提供孩童托育方案。

看到老美的補助設一堆條款來規定，引發一票PTT網友熱議，紛紛回應「GG死定了 賺太多要吐出來了」、「難怪巴菲特賣掉了 有內線？」、「從成本上來說 去美國只有壞處沒好處」、「現在知道Q4一堆美國機構賣GG的原因了吧」、「台灣人的歷史共業，你們就繼續吹搬去美國XD」、「邪惡美帝正常表現啊」。

還有網友認為，「蓋廠前還不知道拿補助要分潤，頭洗下去才知道賺的少就算了，還要擔心被抽成，如果分紅是同個池子，還真為台廠員工感到無奈」、「超額爆肝是台灣輪班星人你的，超額利潤是美國拿的，這美國廠還不賠爛？ 哈」、「懂玩 台積電毛利準備變20%囉」、「虧錢的公司最補 看來最大贏家就那二間了」。

但有人抱持不同看法，認為「除非台積電唬爛美國，不然不會被分潤，而且美國廠成本太高，很難賺到超額利潤吧」、「不是所有利潤來分，廠商把財測預測太低才會有問題，只要你財測不要差太多，就不會被抽，不是像多網友認為的，用所有利潤當分母去分。」