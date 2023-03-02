鄭姓男子去年6月某日凌晨2時許，行經東港鎮環灣道路時不慎翻覆，警方當天上午7時循線找到駕駛，經酒測高達0.31毫克，被依公共危險罪起訴，但法官認為，無法證明車禍當下他有飲酒，一審判決無罪。可上訴。

警方表示，循線找到鄭男時，他身上有明顯傷勢，也承認車輛是他駕駛，隨即請他回派出所說明，員警當時口頭詢問是否有飲酒，他表示，下班時於上班處所附近吃飯有飲酒，後來去友人家中，因家人催促快點回家，接著在返家途中為閃避路旁野狗，才導致車輛翻覆。

員警發現鄭男明顯受到驚嚇，精神恍惚無法正常訊問筆錄，因此先讓他返家休息，晚間再行至所製作筆錄；未料當天晚上8點的訊問筆錄，他改口說，因受到驚嚇、情緒緊張，且家離交通事故現場很近，就直接跑回家，把車輛丟在路上，回家後便躲在陽台上喝酒，因為是第一次遇到這樣的事情。

承審法官認為，員警在口頭詢問前，未行權利告知，過程亦未錄音、錄影，該次亦未製作警詢筆錄，加上無相關秘錄器檔案等；因此，在此次交通事故時酒精濃度是否達每公升0.25毫克，無從確認，且無其他證據足認駕駛在事故前有飲酒情形，因此判決無罪。