如今市面上的手機，無論是蘋果或三星等品牌，清一色都是長方形。但有「手機之父」之稱的庫柏（Martin Cooper）近日大膽預言，終有一日，手機會被植入人類耳朵皮膚下，而非現今人們習以為常的長方形盒子。

CNBC報導，庫柏在1973年發明了世界上第一部手機，因此獲得「手機之父」的美譽，周一（27日）他在巴塞隆納舉行的「世界行動通訊大會」受訪表示，「下一個世代，手機將會被植入耳朵皮膚下」。

庫柏說，屆時手機完全不需要充電，因為人類的身體就是最完美的充電器，攝取食物為身體產生的能量，就足以維持手機的運作。他的構想標示著人類在未來透過晶片和感測器增強體魄的可能性。

庫柏表示，智慧型手機演變至今已經太過複雜，擁有太多應用程式，且螢幕也不符合人臉弧度。他說，「每次打電話沒戴耳機時，都必須把這塊扁平的東西貼在我彎曲的頭上，再以尷尬的姿勢用手臂夾住」。

此外，庫柏認為社交媒體成癮及侵犯隱私問題，都是手機普及造成的負面影響，「隱私是非常嚴重的問題，上癮也是」但他仍看好手機未來發展，預期科技能夠為教育和醫療保健領域帶來很大的幫助。

庫柏說，「綜觀歷史，科技一直在進步，人們的生活越來越充實，更富有、更健康也活得更久，總而言之，人類一直在前進」。

庫柏坦言，他從未想過手機會成為如今的「可攜式電腦」，從沒想過手機可以是相機、甚至是百科全書。