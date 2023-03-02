2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。目前多數人都認為民進黨賴清德會定於一尊，至於國民黨的人選則還未有定論，而民眾黨柯文哲的參選也是勢在必行。對此，台灣民意基金會日前進行民調，調查列出「若2024成藍綠對決」的情況，賴清德的支持度為32.7％，侯友宜則為47.4％，引發討論。

台灣民意基金會1日在臉書發文指出，他們提出「2024總統大選，如果只有賴清德和侯友宜兩人競爭，您會支持誰？」的問題，得到的結果是侯友宜拿下47.4％、賴清德32.7％、另有8.1％的民眾是「尚未決定」、8.5％的人是「沒意見」、3.3％的受訪者是「不知道、拒答」。

對於此結果，台灣民意基金會解釋，最新民意顯示，如果2024總統大選是賴清德與侯友宜兩人的競爭，台灣總統選民中，三成三支持賴清德，四成七支持侯友宜，侯友宜領先賴清德14.7個百分點。這項發現傳達了一個清楚的訊息，如果柯文哲退出2024總統大選，選情將一面倒有利於侯友宜和國民黨。

該份報告也指出，純就現實政治而言，民眾黨柯文哲退出2024總統大選的機率微乎其微，因此，假定2024總統大選是賴侯一對一的競爭，純粹是大膽的假設，目的在凸顯客觀的政治現實而已。該報告也指出，「今日民進黨的社會基礎，在2022九合一地方選舉一役前後，已經明顯小於在野的國民黨與民眾黨的總合」；今日台灣的政治氣候正逐漸朝向「不一定非民進黨執政不可」邁進，這已充分表現在當前2024台灣總統選民的投票傾向上。

而進一步的交叉分析顯示，「如果柯文哲退出2024總統大選，柯文哲的票或他的支持者有69.2％轉向侯友宜，19.1％轉向賴清德，4.5％未決定，7.2％不知道。「換言之，侯友宜將是柯文哲退出總統競選行列的最大受益者。由此可見，理論上柯文哲在2024總統選舉中的確舉足輕重，但實際上卻只能扮演陪襯的角色」。