2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而國民黨總統人選尚不明，呼聲最高的新北市長侯友宜表態時機點各界好奇。對此，國民黨智庫執行長柯志恩1日就表示，「不管是選民還是有意於要選立委的國民黨議員，都對於總統候選人非常關切，他們都認為是侯友宜」，引發討論。

柯志恩1日在網路節目《少康戰情室》中表示，當她到南部拜訪時，「不管是選民還是有意於要選立委的國民黨議員，都對於總統候選人非常關切，他們都認為是侯友宜」，柯志恩也直言，「雖然侯友宜沒有提出什麼國家政策，也不知道他的兩岸政策是什麼，可是他起碼就是很穩，而且大家不希望太複雜，不希望太複雜的原因就是說，不想讓過去那種很多人參與，然後因為初選讓彼此之間造成很多派別，變成互相攻擊」。

柯志恩也希望，國民黨可以趕快定於一尊，但柯也清楚，「侯友宜對新北市是有懸念的」，柯坦言，「侯友宜四月多才要開始總質詢，六月才結束，這時候叫他表態，對侯友宜來說不是他的特質或個性，也不符合國民黨的文化」，最後柯也強調，「雖然大家心裡已經認為『往這個傾向過去了』，但或許5、6月才是一個正式讓很多事情明朗化的關鍵時間」。